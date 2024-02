I Liga em direto. SL Benfica - Portimonense

Benfica, líder da I Liga, com 55 pontos, e Portimonense, 13.º classificado, com 22, defrontam-se este domingo, às 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.

O SL Benfica procura hoje ‘descolar’ na liderança da I Liga portuguesa de futebol, num dia em que também o FC Porto entrará em campo, para a 23.ª jornada da competição.



Os ‘encarnados’, que lideram o campeonato, com 55 pontos, jogam em casa a partir das 18:00, com o Portimonense (14.º).



Um jogo poucos dias depois de ter garantido a presença nos oitavos de final da Liga Europa e antes de se defrontar com o Sporting , na quinta-feira, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.







Do lado do Portimonense, o treinador Paulo Sérgio, disse que a sua equipa tem de tornar as coisas simples e pensar coletivamente para discutir o resultado no jogo de domingo com o Benfica, da 23.ª jornada da I Liga de futebol.

“Tornar as coisas simples, o que é simples no futebol é o mais eficaz. Tornar as coisas simples, pensar coletivamente, são estas as coisas que fazem com que as equipas mais pequenas, digamos assim, consigam competir e disputar resultados com equipas com o potencial que o Benfica tem”, disse Paulo Sérgio, em conferência de imprensa.RTP c/Lusa