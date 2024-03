I Liga em direto. Vitoria SC - Famalicão

O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga portuguesa, com 44 pontos, recebe o Famalicão, nono, com 27, em desafio marcado para este sábado, às 20:30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.

O treinador Álvaro Pacheco perspetivou para esta noite “um jogo equilibrado” entre Vitória de Guimarães e Famalicão, duas equipas que considera fortes, e assumiu que quer vitorianos “focados e comprometidos” na 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Após o triunfo fora de portas diante do Estoril Praia (3-1), o técnico dos vimaranenses projetou um duelo “parecido a nível de dificuldade” com o da ronda anterior, até porque os encontros da I Liga têm, por norma, “dificuldade elevada”, mas também diferente, perante um adversário ofensivo, com “um plantel muito jovem e muita qualidade”.



“São duas equipas fortes que, no início da época, estavam comprometidas com o objetivo de estar em cima da tabela. Os resultados do Famalicão não condizem com a qualidade do plantel. Não tenho dúvidas de que vai ser um jogo equilibrado, contra um adversário muito forte. Temos de ser mais fortes em todos os momentos”, realçou, na antevisão ao embate marcado para sábado, às 20:30, em Guimarães.



Ao ‘leme’ de uma equipa mais bem sucedida na luta pelo topo da tabela, já que ocupa a quinta posição, com 44 pontos, mais 17 do que o Famalicão, nono classificado, Álvaro Pacheco disse que os seus pupilos têm de ser “agressivos e determinados”, “focados e comprometidos” com a tarefa para regressarem aos triunfos em casa, após o desaire com o Casa Pia (2-0), na 23.ª jornada.



À espera de um adversário que “gosta de ser associativo”, com “dois laterais muito ofensivos, muita profundidade nos corredores e Jhonder Cádiz como referência ofensiva”, o treinador frisou ainda que o Vitória deve ser “uma equipa muito compacta”, com “um jogo posicional muito forte”, negando “tempo e espaço” para o Famalicão pensar o jogo.







Do lado do Famalicão o treinador João Pedro Sousa admitiu que o momento da equipa da I Liga de futebol não é o melhor, mas garantiu que a ideia de jogo, na teoria, não vai mudar na partida com o Vitória de Guimarães.

“As conversas com o presidente acontecem sempre no final do jogo. Naturalmente ele não estava contente, porque não ganhámos. Eu para estar insatisfeito não é preciso não ganhar o jogo, mas por várias razões. Outro ponto importante foi que os adeptos não ficaram contentes com o resultado, não estão contentes como estamos a jogar. Aceito isso”, referiu.









RTP c/Lusa



João Pedro Sousa salientou, em conferência de imprensa de antevisão da partida da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, a necessidade de a equipa ser mais “eficaz, competente, e intensa”, mas assegurou que, na teoria, não há nada para alterar.“Do outro lado está uma equipa que tem feito um campeonato extraordinário, uma equipa difícil de bater, que faz golos com facilidade, dificulta muito o trabalho ofensivo das equipas adversárias. Temos de continuar a evoluir. A evolução tem sido algo lenta em determinados momentos. Nem são questões táticas, tem que ver com o estado de maturação da equipa. Temos de evoluir nesses aspetos todos para sermos competitivos e na prática ganhar o jogo. Na teoria não muda nada", referiu.O treinador famalicense abordou ainda a insatisfação sentida no grupo após o empate em casa frente ao Boavista na última jornada.