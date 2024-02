I Liga em direto. Vizela - Estoril Praia

O Vizela, último classificado, com 16 pontos, recebe, este domingo, às 15:30, o Estoril, em 14.º lugar, com 21, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por Fábio Melo, da Associação de Futebol do Porto.

O treinador do Vizela, defendeu que a sua equipa vai ser capaz de regressar às vitórias no jogo com o Estoril Praia, da 23.ª jornada da Liga portuguesa de futebol.



Rubén de la Barrera admitiu, após a goleada em casa do Benfica, estar à espera que os jogadores do Vizela consigam dar uma boa resposta, cometendo menos erros.



“Amanhã [domingo] tem de ser o nosso dia, com isso dizemos tudo. Precisamos de todos, falo também dos nossos adeptos, que terão de converter-se no 12.º jogador, puxando pela equipa. Esperamos o melhor da equipa para este encontro para que possamos voltar aos bons resultados”, começou por dizer o treinador, na antevisão da partida com a formação do Estoril.





O treinador da equipa de Vizela garantiu ainda que os seus jogadores já ultrapassaram a pesada derrota no Estádio da Luz e estão agora focados em dar uma boa resposta já nesta partida.





Já o treinador do Estoril Praia, Vasco Seabra salientou “a ambição e vontade” existentes na equipa para vencer o duelo com o Vizela, pela 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



“Temos uma expectativa positiva para o jogo e uma ambição e vontade muito grandes de nos entregarmos de uma forma muito competitiva ao jogo”, assegurou o treinador estoriista, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro marcado para sábado, em que espera encontrar um adversário aguerrido, muito apoiado pelo seu público.



Apesar de a maioria do público nas bancadas ser afeto ao Vizela, Vasco Seabra espera aproveitar esse calor humano para incentivar os seus atletas: “Todo esse calor tem de envolver-nos também a nós para sentirmos que temos de dar o máximo de nós. Será um adversário que também se entregará ao jogo para sair da situação em que está”.



Vasco Seabra não olha para a situação classificativa do Vizela, atual último classificado, que lhe mereceu todo o seu respeito.





RTP c/Lusa