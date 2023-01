I Liga. Estoril Praia - Casa Pia AC em direto

O Estoril Praia venceu esta noite em casa o Casa Pia, por 2-0, em jogo da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, impedindo a subida dos "gansos" ao quarto lugar. Francisco Geraldes (32 minutos), de grande penalidade, e Tiago Gouveia (77) marcaram os golos dos 'canarinhos', que interromperam uma série de 10 jogos sem vitórias em todas as competições e subiram ao 13.º lugar, com 19 pontos. O Casa Pia, que jogou com 10 jogadores desde os 55 minutos, falhou a oportunidade de ultrapassar o Sporting no quarto lugar, mantendo-se em quinto, com 27 pontos.

Veja o resumo da vitória do Estoril Praia sobre o Casa Pia.