I Liga. Estrela-FC Arouca

A equipa da casa adiantou-se no marcador aos 29 minutos, por intermédio de Kikas, logo depois de o Arouca ter ficado reduzido a 10 devido à expulsão de Alex Pinto, e ainda antes do intervalo ampliou o resultado com um golo de Marcus (34).



O Arouca ainda reduziu através de Fukui, aos 59, que oito minutos depois foi expulso com cartão vermelho direto, deixando a equipa com menos dois jogadores, tendo Rodrigo Pinho (89) estabelecido o resultado final.



O formação da Reboleira subiu ao 13.º lugar da tabela, com 14 pontos, enquanto o Arouca, que somou a quinta derrota consecutiva, se manteve no 17.º e penúlitmo lugar, com nove.







