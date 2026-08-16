I Liga. Famalicão - Marítimo

O Famalicão, na 13.ª posição, com um ponto, recebe esta noite o Marítimo, terceiro, com três pontos, no Estádio Municipal de Famalicão, numa partida que será arbitrada por Miguel Nogueira, da AF Lisboa.

Famalicao





O treinador Carlos Carvalhal destacou a capacidade de trabalho e sacrifício do Famalicão, que recebe no domingo o Marítimo, na segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Depois do empate 1-1 no terreno do Estoril Praia, na primeira jornada, o Famalicão procura o primeiro triunfo no campeonato diante de um Marítimo que regressou esta época ao principal escalão e se estreou com uma vitória por 1-0 sobre o Casa Pia.





Maritimo





O treinador do Marítimo, Mitchell van der Gaag, apela ao espírito de sacrifício dos seus jogadores frente ao Famalicão, em antevisão ao jogo da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, no domingo.



"É um jogo difícil e temos de estar preparados para isso. Ainda estamos no início do campeonato, por isso também nunca se sabe como as equipas vão reagir, mas, para mim, é muito simples, vamos ter momentos difíceis durante o jogo e a equipa precisa de saber sofrer", referiu o técnico, em conferência de imprensa, no Estádio do Marítimo, no Funchal.



Van der Gaag conhece bem o treinador do conjunto famalicense, Carlos Carvalhal, pois ambos já coincidiram no Marítimo, sendo que o neerlandês era treinador da equipa B e ascendeu, no decorrer da época 2009/10, a técnico da formação principal, substituindo o minhoto à passagem da sexta jornada, na sequência de maus resultados.



Dado o reencontro, o agora treinador dos madeirenses referiu que o "mundo do futebol é pequeno", considerando Carvalhal um "bom treinador", além de "muito experiente" e que "mostrou qualidade por onde passou".



“Seguramente, é das equipas que treinámos - e já treinámos equipas de grande nível - com maior capacidade de trabalho, de sacrifício, de entreajuda e sentido coletivo. É uma equipa muito coesa, solidária, agressiva e também com qualidade. Temos uma equipa, na verdadeira aceção da palavra, que tem tendência, em termos qualitativos, para melhorar o seu jogo”, afirmou, em conferência de imprensa.