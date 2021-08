I Liga. FC Arouca vs FC Famalicão

A receção do Arouca ao Famalicão e do Moreirense ao Sporting de Braga marcam esta sexta-feira o início da terceira jornada, numa altura em que três destas quatro equipas ainda não venceram na I Liga de futebol. O jogo entre o Arouca ao Famalicão acontece num momento em que ambos ainda procuram os primeiros pontos no campeonato, depois de perderem os respetivos jogos da primeira e segunda jornada.

O recém-promovido Arouca quer dar um “safanão” ao mau arranque na receção ao Famalicão na sexta-feira, no encontro da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, que opõe duas equipas sem pontos, afirmou hoje o treinador.



Na conferência de imprensa de antevisão à partida, Armando Evangelista admitiu dificuldades neste início de temporada devido à “qualidade dos adversários” que encontrou, mas também por “tudo aquilo” que significa chegar à I Liga, em termos de adaptação e “alguns atrasos que houve e existem na chegada de alguns elementos”, antes de abordar o encontro.







O Arouca perdeu fora com o Estoril Praia (2-0) e em casa com o Benfica (2-0), enquanto o Famalicão saiu derrotado na visita ao Paços de Ferreira (2-0) e na segunda jornada defrontou igualmente um ‘grande’ em casa, o FC Porto, e também perdeu (2-1).Para os arouquenses existe a agravante no difícil começo de época de terem sido eliminados pelo Rio Ave na Taça da Liga.