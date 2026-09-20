I Liga. FC Porto - SL Benfica

FC Porto





O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, negou que o primeiro clássico da temporada frente ao Benfica, no domingo, seja "decisivo" nas contas da I Liga de futebol, mas assume que tem um significado importante.



"Falar de um jogo decisivo penso que seja demais. Mas é, de certeza, um jogo importante para a tabela classificativa e, claro, tem valor para a cidade, para o clube, para os adeptos, todos", destacou, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo 'grande' da sétima jornada, no domingo.



O técnico italiano diz ser necessária uma "exibição de topo" dos seus jogadores para contrariar o conjunto 'encarnado', que, a seu ver, se tem adaptado bem às ideias do treinador Marco Silva.



"Muitos dos jogadores são os mesmos, mas com mais um ano de experiência, alguns deles a atuar a um nível muito alto. Somado a isso, tiveram um mercado de transferências com mudanças importantes e a mudança de treinador, que provou ter encontrado a chave para trazer à equipa os seus conceitos", disse.







SL Benfica





O treinador do Benfica, Marco Silva, apontou o fator casa e a semana completa de trabalho como “pequenas vantagens” do FC Porto, mas recusou apontar qualquer favorito para o clássico da I Liga portuguesa de futebol.

“É difícil encontrar um favorito por tudo o que acarreta um jogo desta dimensão. Há sempre pequenas vantagens e eu, quando olho para clássicos, vejo uma pequena vantagem que é o jogar em casa. Se fosse ao contrário, estaria aqui a dizer o mesmo”, começou por afirmar o técnico, em conferência de imprensa, no Seixal.Sem se deter, apontou ainda “uma condicionante que foi o FC Porto ter toda a semana para preparar” o encontro, ao contrário dos ‘encarnados’, que jogaram na quarta-feira com o AC Milan, vencendo por 2-0 em San Siro, na primeira jornada da fase de liga da Liga Europa.“Mas não é por nós termos um jogo a meio da semana que vai dar um favoritismo ao nosso adversário. Não me parece, de todo. Como disse, [em] clássicos, não o vejo dessa forma”, vincou, pouco depois, ao regressar ao assunto.