I Liga. Gil Vicente - FC Porto

O Gil Vicente recebe o FC Porto, esta segunda-feira, às 20h15, no Estádio Cidade de Barcelos, que terá arbitragem de Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.

Gil Vicente:

O treinador do Gil Vicente, César Peixoto, prometeu uma equipa “organizada e intensa” para travar um FC Porto “entusiasmado”, no jogo desta segunda-feira, da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Apesar de reconhecer a qualidade dos ‘dragões’, César Peixoto destacou o crescimento da sua equipa, lembrando a vitória na jornada inaugural do campeonato, frente ao Nacional, na Madeira.











FC Porto:

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, assumiu que os processos da equipa estão ainda "em construção", faltando consistência no desempenho, que pretende atingir frente ao Gil Vicente, na segunda ronda da I Liga de futebol.

Veja aqui, na RTP Desporto, todos os lances deste jogo:





Apesar do arranque muito positivo dos 'dragões' na ronda de abertura, com uma vitória expressiva diante do Vitória de Guimarães (3-0), haverá ainda, segundo o técnico italiano, "muito a melhorar", nomeadamente na manutenção de um alto desempenho ao longo da totalidade dos 90 minutos.