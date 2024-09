por RTP c/ Lusa

O Gil Vicente, nono classificado, com quatro pontos, recebe o Sporting de Braga, quarto, com sete, este domingo, às 20h30, no Estádio Cidade de Barcelos, em desafio da quarta jornada da I Liga, sob arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.