I Liga. Moreirense - CD Nacional

O Moreirense, 10.º classificado, com 35 pontos, recebe este domingo o Nacional, 13.º classificado, com 32 pontos, em partida da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, às 15h30, no Estádio Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, pediu hoje aos jogadores foco total no Moreirense, que é um "osso duro de roer", em antevisão ao duelo de domingo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



"Como digo sempre, a questão classificativa não é a nossa preocupação. Sabemos que o objetivo [da manutenção] está próximo, mas o nosso foco está nos 90 minutos que temos pela frente e para o que se vai passar no recinto de jogo", assumiu o técnico, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal.



Tiago Margarido enalteceu o percurso do Moreirense, pois "começou muito bem a época", sendo que agora está a "crescer novamente", deixando alguns elogios para Cristiano Bacci, que substituiu César Peixoto no comando técnico dos 'cónegos'.



"A entrada do novo treinador trouxe mais consistência e estabilidade defensiva. Neste momento, são uma equipa bastante competente e com os mesmos valores individuais que sempre tiveram desde o início", analisou.