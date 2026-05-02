I Liga. Moreirense - Estrela

O Moreirense, oitavo classificado da I Liga portuguesa, com 39 pontos, recebe o Estrela da Amadora, 15.º, com 28, em partida agendada para as 15:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, com arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

Moreirense





O treinador do Moreirense disse encarar as derradeiras três jornadas da I Liga portuguesa de futebol visando uma classificação “o mais acima possível”, antes de receber o ‘aflito’ Estrela da Amadora, para a 32.ª jornada.



Responsável pelo oitavo classificado do campeonato, com 39 pontos, que pode, no máximo, ascender ao sétimo lugar, ocupado pelo vizinho Vitória de Guimarães, com 42, Vasco Botelho da Costa salientou que os seus jogadores estão focados em vencer, independentemente dos objetivos dos próximos adversários, no caso o Estrela e o Tondela, dois conjuntos em luta pela manutenção.



À espera de um adversário “muito organizado”, “a não dar espaços”, e a mostrar “cautela ofensiva para não se desequilibrar”, o ‘timoneiro’ dos minhotos reconheceu que a mudança técnica nos ‘tricolores’, com a contratação do italiano Cristiano Bacci, ex-Moreirense, para render João Nuno, complicou a preparação do desafio.











Estrela





O novo treinador do Estrela da Amadora, Cristiano Bacci, assumiu sentir como “uma vantagem” ter treinado o Moreirense, adversário da 32.ª jornada da I Liga de futebol para os ‘tricolores’, que defende terem “qualidade”.

“Treinei o Moreirense, por isso tenho a vantagem de conhecer um bocadinho o ambiente e os jogadores que lá ficaram desde a minha altura, no ano passado. Antes de tudo isso, o que é importante é que conheço o Estrela, porque analisei e joguei contra o Estrela, e por isso acho que temos de melhorar em alguns aspetos, não muitos, porque a equipa tem qualidade”, considerou o técnico, na antevisão ao encontro.Conhecedor sobre o rival que os amadorenses terão pela frente, Cristiano Bacci mostrou-se preparado para as virtudes de um Moreirense “com identidade própria” e, acima de tudo, “equilibrado”.