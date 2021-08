I Liga. Moreirense FC vs SC Braga

O Moreirense, 13.º colocado, com um ponto, recebe o Sporting de Braga, sexto, com três, na sexta-feira, às 21:15, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em encontro da terceira jornada da I Liga, com arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

O treinador João Henriques disse hoje acreditar numa exibição “coletivamente mais forte” dos futebolistas do Moreirense na receção ao Sporting de Braga, na sexta-feira, em encontro da terceira jornada da I Liga.





Depois da derrota inaugural frente ao Benfica (2-1), os ‘cónegos’ empataram perto do fim na visita ao Santa Clara (2-2), com dois golos em inferioridade numérica, defrontando agora um adversário de “orgulho ferido” pela derrota com o campeão nacional Sporting.





A equipa de Carlos Carvalhal iniciou o campeonato com um triunfo no Funchal, diante do Marítimo, mas frente ao campeão Sporting perdeu na Supertaça – a que chegou como vencedor da Taça de Portugal - e voltou a perder com os ‘leões’ na I Liga.



Em Moreira de Cónegos, não se adivinha igualmente missão tranquila para os arsenalistas, quando o Moreirense, comandado por João Henriques, procura a sua primeira vitória, depois uma derrota com o Benfica (2-1) e um empate com o Santa Clara (2-2).