I Liga. Moreirense - Vitória de Guimarães

O Moreirense, quinto classificado, com seis pontos, recebe o Vitória de Guimarães, nono, com três, em partida marcada para este sábado, às 16h00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.

Moreirense

O treinador Vasco Botelho da Costa mostrou-se convencido de que o Moreirense está preparado para “contrariar os pontos fortes” do Vitória de Guimarães, no encontro que abre a terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, sábado.

Embora olhe para a equipa vitoriana como “uma das mais fortes do campeonato”, até pela versatilidade que o treinador adversário, Luís Pinto, procura transmitir aos seus jogadores, Vasco Botelho da Costa frisou que a equipa de Moreira de Cónegos procura sempre “disputar o jogo de igual para igual com qualquer adversário e lutar pelos três pontos”.











Vitória de Guimarães



O treinador do Vitória de Guimarães, Luís Pinto, perspetivou um “jogo de grau de dificuldade muito elevado” no dérbi vimaranense com o Moreirense, que abre, no sábado, a terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol.



À espera de “um ambiente muito interessante” no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, na vila de Moreira de Cónegos, fruto da proximidade entre as equipas, o técnico vitoriano frisou que os seus jogadores têm de apresentar “um rendimento muito alto” para conquistarem o segundo triunfo seguido no campeonato.





Veja aqui, na RTP Desporto, todos os lances deste jogo: