I Liga. Nacional - AFS

O Nacional, 14.° classificado, com 31 pontos, recebe o AFS, 18.° e último, com 14, a partir das 15h30, no Estádio da Madeira, sob arbitragem de Márcio Torres, da associação de Viana do Castelo.
O treinador Tiago Margarido afirmou que a equipa do Nacional atravessa o "melhor momento na época", em antevisão ao jogo com o AFS, da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol, no sábado.
Quase em "ponto de rebuçado", o emblema insular venceu três dos últimos quatro desafios, diante Estrela da Amadora (2-0), Alverca (1-0) e Tondela (2-0), sendo que a única derrota ocorreu na visita ao Benfica (2-0), no Estádio da Luz, em Lisboa.
Nesse sentido, o treinador, de 37 anos, quer aproveitar a boa fase para garantir, em definitivo, a permanência no primeiro escalão, deixando um apelo aos adeptos para comparecerem em grande número na Choupana.
O treinador do AFS, João Henriques, promete manter a seriedade até ao final da I Liga de futebol, apontando o jogo com o Nacional, da 32.ª jornada, como uma oportunidade para vencer fora e ultrapassar os 15 pontos.
“Um ponto de honra para nós é sair de cada jogo como saímos do último, com um sorriso, como sinal de dever cumprido”, disse João Henriques, na antevisão ao jogo de sábado, na Choupana.
Para o técnico da formação nortenha, essa postura “dignifica a Liga, a vila, os adeptos e o clube”.
O técnico referiu ainda que a equipa tem agora uma boa oportunidade, “frente a um adversário difícil, para tentar conquistar os três pontos e, simultaneamente, cumprir dois objetivos: vencer fora e ultrapassar a barreira dos 15 pontos”.
