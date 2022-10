I Liga. Paços de Ferreira - Vitória SC

O Paços de Ferreira,17.º e penúltimo lugar, com dois pontos, recebe este sábado o Vitória de Guimarães nono, com 11 pontos, no estádio Capital do Móvel, às 20:30, num jogo que terá arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.

O treinador César Peixoto reconheceu que o momento do Paços de Ferreira anda descasado com um futebol fantástico, acreditando que um triunfo diante do Vitória de Guimarães poderá transformar a campanha da equipa na I Liga de futebol.



Na conferência de antevisão ao jogo da nona jornada, o técnico pacense admitiu o momento delicado do Paços, ainda sem vitórias e com apenas dois pontos somados, sem deixar de acreditar na transformação da equipa.





“Semanas complicadas têm sido todas e os primeiros dias desta semana foram de frustração, porque [os jogadores] sentiram que um pormenor individual nos tirou a vitória. O nosso trabalho tem sido descomplicar, sempre com perspetiva de estarmos fortes no próximo jogo, mas acredito que a almejada vitória pode ultrapassar todo este cenário”, disse César Peixoto.





Já o treinador do Vitória de Guimarães, Moreno, afirmou esperar “um jogo de grau de dificuldade elevadíssimo” diante do Paços de Ferreira, no sábado, para a nona jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Após interromper o ciclo de sete vitórias consecutivas com que o líder Benfica abriu o campeonato – 0-0 na oitava jornada -, a equipa minhota tentou preparar a deslocação à ‘capital do móvel’ com “o mesmo rigor e a mesma disciplina” dos encontros anteriores, até porque, segundo o técnico, “todos os jogos da I Liga são difíceis”.



“A preparação assentou em perceber para o grau de dificuldade de amanhã [sábado], e o grau de dificuldade é elevadíssimo. Esse é o ponto de partida para conquistarmos os três pontos”, realçou, na antevisão à partida marcada para as 20:30, no Estádio Capital do Móvel.



O treinador frisou até que o “grau de dificuldade” do embate com os pacenses é o “mesmo” da receção ao Benfica, apesar de reconhecer que o próximo embate vai exigir “coisas diferentes”, nomeadamente mais posse de bola e “mais oportunidades” de golo.



O técnico admitiu que “não é o momento de a equipa jogar um futebol fantástico”, mas reiterou fé nos jogadores e no coletivo, por “sentir a equipa mais competitiva e unida e mais perto vencer”.