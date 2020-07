I Liga. Portimonense - Vitória SC

O treinador do Portimonense considerou a competência e a concentração "como essenciais" para que a equipa discute o triunfo na receção ao Vitória de Guimarães, este sábado, em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. Já o treinador do Vitória de Guimarães, Ivo Vieira, reconheceu que precisa mesmo de vencer o Portimonense para manter vivo o objetivo da Liga Europa. Sétima classificada da tabela, com 43 pontos, a turma vimaranense vai deslocar-se a Portimão com o intuito de vencer um conjunto que ocupa o 17.º e penúltimo lugar, com 27, mas é o segundo mais forte do campeonato após a retoma - somou 11 pontos em cinco jogos, menos dois do que o Sporting. Um jogo para acompanhar aqui minuto a minuto e com a estatísticas da distribuição em campo.