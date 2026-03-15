I Liga. Rio Ave FC -Estrela

O Rio Ave, 13.º classificado com 24 pontos, recebe este domingo o Estrela da Amadora, 12.º com 25, numa partida agendada para as 18h00, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

Rio Ave FC





O treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, espera que a equipa mostre que “continua a melhorar” e tenha uma sequência de vitórias, no duelo com o Estrela da Amadora, este domingo, da 26.ª jornada da I Liga de futebol.

“Não sou ingénuo. A tempestade ainda não passou. Conseguimos afastar algumas nuvens, mas temos pela frente nove finais e temos de abordar cada jogo com a mesma mentalidade e com a mesma vontade de continuar a melhorar”, afirmou, hoje, na antevisão ao desafio.









Estrela





O treinador do Estrela da Amadora, João Nuno, afirmou que o clube quer atingir os 28 pontos na I Liga portuguesa de futebol já no domingo, na visita ao Rio Ave, da 26.ª jornada.



“O nosso objetivo neste jogo com o Rio Ave, independente de ser uma equipa que está ali próxima de nós, é ganharmos o jogo. E somarmos e chegarmos aos 28. É importante chegarmos aos 28 pontos nesta jornada. É para isso que vamos subir. A semana foi muito boa e estou a sentir muito boas as energias da equipa”, disse.



Na conferência de imprensa de antevisão da visita a Vila do Conde, João Nuno lembrou que, “por culpa própria”, o Estrela da Amadora está na 12.ª posição, com 25 pontos, três acima do lugar de play-off de manutenção, e com mais um do que o Rio Ave (14.º).



Apesar da recente vitória (1-0) frente ao Tondela, que quebrou um ciclo de sete desafio sem vencer, o técnico grego considerou que o triunfo apenas permitiu “afastar algumas nuvens”, defendendo que a equipa deve manter a concentração.