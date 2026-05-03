I Liga. Rio Ave - Gil Vicente

O Rio Ave, 12.º classificado, com 34 pontos, recebe este domingo o Gil Vicente, quinto, com 49, numa partida agendada para as 20h30, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

Rio Ave





O treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, reconheceu qualidades da equipa do Gil Vicente e antecipou “um jogo difícil”.



“É uma equipa muito boa, está a fazer uma grande época. Eles querem pontos pelos motivos deles, nós pelos nossos. Vai ser uma batalha. Quero ver a equipa competitiva, como tem sido nos últimos meses, com energia e agressividade para ganhar”, afirmou.



Para este desafio, o treinador dos vila-condenses não pode contar com o lesionado Brandon Aguilera, nem com o castigado Ntoi.











Gil Vicente





O treinador do Gil Vicente afirmou que o jogo frente ao Rio Ave, da 32.ª jornada da I Liga de futebol, será “mais uma final”, sublinhando que a equipa minhota está focada apenas em vencer.

A três jornadas do fim do campeonato, o Gil Vicente mantém-se na disputa por um lugar europeu e pode até recuperar o quinto posto, dependendo também do desfecho do encontro entre Famalicão e Benfica, mas César Peixoto relativizou esse cenário.Na antevisão ao encontro com o Rio Ave, César Peixoto perspetivou dificuldades frente a um adversário que considera mais forte na segunda volta.