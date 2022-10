O FC Porto deslocou-se aos Açores e empatou na casa do Santa Clara, por 1-1, em jogo da 11.ª jornada do campeonato. A equipa de Sérgio Conceição ainda se adiantou no marcador por intermédio de Fábio Cardoso, mas Kennedy Boateng restabeleceu a igualdade perto do final da partida.