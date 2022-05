I Liga. Santa Clara - Paços de Ferreira

O Santa Clara, décimo classificado com 37 pontos, vai receber o Paços de Ferreira, sétimo com 38, este domingo às 19:30 locais (20:30 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada. O jogo, da 33.ª jornada da I Liga de futebol, vai ter a arbitragem de David Silva, da Associação de Futebol do Porto.

O treinador do Santa Clara, Mário Silva, disse que a equipa pretende alcançar a “melhor classificação possível” na I Liga de futebol e revelou que a sua continuidade no clube vai ser oficializada nos “próximos dias”.



Falando na conferência de imprensa de antevisão ao embate frente ao Paços de Ferreira, que decorreu hoje no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, o treinador da formação açoriana considerou “importante” a equipa conquistar os três pontos no último jogo da época em casa.



Segundo disse, o “objetivo” do Santa Clara “é conseguir a melhor classificação que for possível nesses últimos dois jogos” do campeonato.