I Liga. Santa Clara - Rio Ave

O Santa Clara, 14.º classificado, com 28 pontos, recebe o Rio Ave, 12.º, com 30, às 17:00 locais (18:00 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.

Santa Clara





O treinador Petit prometeu um Santa Clara com a “mesma identidade” e o “mesmo compromisso” frente ao Rio Ave, garantindo que a equipa pretende “muito voltar às vitórias” na I Liga portuguesa de futebol.

Com as equipas separadas por dois pontos na classificação, já que o Rio Ave tem 30 pontos (mais dois do que o Santa Clara), Petit reconheceu a importância do próximo encontro.





Rio Ave





O treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, garantiu que a equipa quer retomar as vitórias este sábado, frente ao Santa Clara, nos Açores, para a 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



O conjunto vila-condense quebrou, na última ronda, uma série de três triunfos consecutivos, na receção ao Alverca, com uma derrota por 2-1, mas o técnico grego acredita na retoma.



O treinador dos vila-condenses espera, ainda assim, um “jogo muito difícil”, apelando a que a sua equipa seja competente “não só nos aspetos técnicos e táticos, mas sobretudo forte mentalmente”.



“Vamos defrontar um adversário experiente, taticamente muito bem organizado na defesa e muito agressivo quando não tem a bola. Têm muita qualidade no plantel, jogadores que podem ser muito perigosos a explorar a profundidade. Temos de estar muito concentrados”, partilhou.



“Esperamos um adversário difícil, mas vamos com a mesma identidade, o mesmo compromisso e a mesma qualidade que temos apresentado nos últimos jogos. Queremos voltar muito às vitórias”, afirmou, em conferência de imprensa no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Rio Ave, a contar para a 29.ª jornada.