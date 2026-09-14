I Liga. SC Braga - Estoril

O treinador dos ‘arsenalistas’ diz ter preparado um SC Braga “mais agressivo” para a receção ao Estoril Praia, que está em zona de despromoção, com apenas dois pontos somados.



Apesar da frustração, Carlos Vicens explicou, na antevisão ao encontro desta segunda-feira, que não fica “eufórico nas vitórias, nem desesperado nas derrotas”. “A mentalidade determina muito o êxito num jogo”, acrescentou.



Vasco Matos, por sua vez, procura a primeira vitória no campeonato, num jogo “de grau de dificuldade elevado, mas desafiante e motivador” e acredita que o último resultado do adversário não o tornará menos forte.



“Olhamos muito para nós, para o que tem sido o nosso trabalho e queremos transformar o que temos produzido em golos e em pontos”, admitiu o treinador dos ‘canarinhos’.



Às 20h45, David Rafael Silva dá o apito inicial da partida que encerra mais uma ronda da I Liga - a penúltima antes da paragem para compromissos internacionais de seleções.