O Benfica está obrigado a vencer na receção ao Boavista, em partida da 18.ª jornada da I Liga de futebol, depois de o líder Sporting ter goleado (5-2) em casa do Vizela, na quinta-feira. Os encarnados voltam a defrontar a única equipa que os derrotou na presente edição do campeonato, quando os axadrezados venceram no Bessa, na primeira jornada, por 3-2.