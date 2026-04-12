I Liga. SL Benfica - CD Nacional

SL Benfica





O treinador do Benfica, José Mourinho, afirmou hoje que os ‘encarnados’ precisam "muito de ganhar” a um Nacional que, antecipa, vai “jogar para o ponto” no duelo da 29.ª jornada da I Liga de futebol.



“Espero uma equipa a vir jogar para o ponto, sem perder de vista a possibilidade de levar pontos. Nós precisamos muito de ganhar, por todas as razões. Eu li algumas das frases mais marcantes da conferência do Tiago Margarido em que diz que espera um Benfica reativo e, obviamente, que essa é a intenção”, disse.



Numa das poucas vezes em que, na conferência de imprensa, foi abordado o jogo deste domingo, Mourinho salientou que o Nacional “precisa de pontos” e que “joga para pontos”, tendo referido que os madeirenses são “bem treinados, defendem muito bem e são perigosos no contra-ataque”.



Ainda com as declarações do técnico após o desaire ante o Casa Pia (1-1) na jornada anterior ‘à cabeça’, José Mourinho vincou a vontade de ficar no Benfica na próxima temporada e de “lutar por títulos”.





CD Nacional





O treinador Tiago Margarido disse que o Nacional tem a ambição de pontuar no reduto do Benfica, impondo a sua identidade no jogo da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no domingo.



"Vamos jogar contra uma das melhores equipas do nosso país, num estádio também extremamente difícil. Sabemos de todas essas dificuldades, mas temos a ambição de, a espaços, impor o nosso jogo", afirmou o 'timoneiro' dos madeirenses, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal.



O conjunto benfiquista vem de um empate comprometedor diante do Casa Pia (1-1), daí que José Mourinho poderá "puxar dos galões", no sentido de ter uma equipa mais agressiva e forte na pressão, porém, sem operar grandes mudanças no 'onze' inicial, segundo Margarido.





Na luta pela permanência, o Nacional vem de uma vitória moralizadora frente ao Estrela da Amadora (2-0), encerrando um ciclo de oito jogos sem triunfos, sendo que o técnico, de 37 anos, deixou elogios à "boa resposta" dada pelos seus jogadores.

