I Liga. Sporting CP - Santa Clara

O Sporting recebe o Santa Clara no sábado, em partida da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Cláudio Pereira (AF Aveiro).

O Sporting procura hoje consolidar a liderança da I Liga de futebol, ao receber o Santa Clara, sensacional quarto classificado, em jogo da 12.ª jornada, que marca a estreia no campeonato de João Pereira como treinador dos ‘leões’.



O campeão nacional é a única equipa só com vitórias e poderá mesmo atingir o seu melhor arranque de sempre na prova, melhorando os 11 triunfos da época 1990/91, sob o comando do brasileiro Marinho Peres, série apenas superada por Benfica (23, em 1972/73) e FC Porto (13, em 1939/40).



João Pereira, que substituiu Ruben Amorim, novo treinador dos ingleses do Manchester United, estreou-se no comando técnico ‘leonino’ com uma goleada por 6-0 sobre o Amarante, para a Taça de Portugal, mas perdeu na terça-feira de forma igualmente categórica, por 5-1, perante o Arsenal, para a Liga dos Campeões.



O Sporting tentará colocar sob pressão os rivais na luta pelo título, que já estão a distância considerável: o FC Porto, segundo colocado, com menos seis pontos, fecha a ronda na segunda-feira, ao receber o Casa Pia (nono), enquanto o Benfica, terceiro, a oito pontos do rival lisboeta (com menos um jogo disputado), visita no domingo o Arouca (16.º).





Apesar de ocupar o quarto lugar e reclamar o estatuto de equipa sensação da temporada, o Santa Clara perdeu as três últimas partidas fora de casa, com Benfica, Moreirense e Nacional, e o jogo no estádio José Alvalade, não parece ser o ideal para inverter a tendência.





“Sabemos o que está do outro lado, obviamente que sim. A melhor equipa, até ao momento, do campeonato. Mas isso não nos pode retirar a ambição nem a vontade de mudar o que quer que seja. Não vamos fazer nada disso. Vamos continuar fiéis ao nosso trabalho e à nossa identidade”, afirmou o treinador do Santa Clara, Vasco Matos.







O técnico dos açorianos destacou a qualidade do adversário, mas garantiu que a sua equipa vai apresentar-se com “muita ambição” e com “vontade de se desafiar a si própria”.





Veja aqui, após o fim do encontro, o resumo do jogo: