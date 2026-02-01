O Tondela, 17.º e penúltimo classificado, com 12 pontos, recebe o Benfica, terceiro, com 45, este domingo, a partir das 20h30, no Estádio João Cardoso, em Tondela, num jogo que vai ser arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.
I Liga. Tondela - SL Benfica
Tondela
O treinador Cristiano Bacci prometeu um Tondela a fazer o seu jogo na receção ao Benfica, que segundo italiano não é invencível, no domingo em jogo da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.
“Nós sabemos que é uma equipa muito forte, que está na luta pelo título do campeonato, por isso, sem problema nenhum, mas vamos fazer o nosso futebol”, afirmou o técnico dos tondelenses, na conferência de imprensa de antevisão do jogo.
“Cada equipa tem pontos mais fortes e pontos mais fracos. O Benfica também não é invencível. Tem pontos fracos e nós trabalhamos sobre isso. Agora é normal que não vou dizer quais é que são os pontos fracos”, frisou Bacci.
Benfica
José Mourinho deve de estar de bloco de notas sempre aberto a fazer contas de como o Benfica vai gerir os próximos jogos para poder continuar em campo, quer na liga portuguesa, quer na Liga dos Campeões.
Nas declarações à BTV antes da visita este domingo ao Tondela, para a 20.ª jornada da I Liga, o treinador 'encarnado' recordou o resultado do sorteio de sexta-feira, com novos jogos frente ao Real Madrid, que venceu por 4-2, e está ciente da dificuldade.