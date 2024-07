Jogos Olímpicos. Cavaleiro Manuel Grave sofre queda aparatosa

Pouco depois de ter iniciado o segundo dia de provas, o cavaleiro caiu num obstáculo. Durante alguns segundos houve algum receio sobre o estado de saúde de Manuel Grave.Há 20 anos que Portugal não tinha qualquer atleta nesta prova, e curiosamente o último foi o pai de Manuel, Carlos Grave.

O cavaleiro português Manuel Grave, montando Carat de Bremoy, encontra-se bem e a caminho da Aldeia Olímpica, depois de ter sofrido uma queda na prova de cross country do concurso completo de equestre dos Jogos Olímpicos Paris2024.

Segundo a assessoria de imprensa do Comité Olímpico de Portugal (COP), o cavaleiro "está bem e a caminho da Aldeia Olímpica". O cavaleiro português foi hoje eliminado do concurso completo de equestre dos Jogos Paris2024, ao cair na prova de cross country. Depois de ter concluído o dressage no 59.º lugar, com 40,70 pontos de penalização, no sábado, Manuel Grave foi hoje vítima de uma queda quando tentava ultrapassar um dos obstáculos do percurso. O cavaleiro luso precisava de terminar num dos primeiros 25 lugares, no somatório do dressage e do cross country, para participar na prova de saltos, que fecha na segunda-feira o concurso completo.