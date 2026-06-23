Jordânia perde com a Argélia e está fora do Mundial

No Estádio Levi’s, em Santa Clara, nos Estados Unidos, o suplente Nadhir Benbouali, aos 69 minutos, e Amine Gouiri, aos 82, marcaram a favor dos africanos, que tinham entrado a perder com um tento de Nizar Al Rashdan, aos 36, mas conseguiram regressar aos triunfos na prova 12 anos depois.



A Argélia vinha de uma derrota frente à Argentina (3-0) e relançou-se na luta pelo acesso aos 16 avos de final, igualando os três pontos da Áustria, sua próxima adversária e derrotada nesta ronda pelos campeões mundiais e bicampeões sul-americanos (2-0), volvido o triunfo face à Jordânia (3-1).



O vice-campeão asiático continua sem pontuar e tornou-se o primeiro dos quatro estreantes nesta edição a ser eliminado, pelo que resta o jogo de despedida frente à Argentina, que já assegurou o primeiro lugar da ‘poule’.



Aos ataques rápidos dos asiáticos, cujas primeiras ameaças vieram de Al Rashdan (primeiro minuto) e Mousa Al Tamari (12), para defesa de Luca Zidane, os africanos ripostaram com posses mais prolongadas e viram Gouiri rematar ao lado (três), num início pautado por constantes duelos.



De volta à titularidade, o capitão Riyad Mahrez teve oportunidades para adiantar a Argélia, só que hesitou e foi desarmado por Husam Abu Dahab na primeira (20 minutos), e cedeu perante Yazeed Abu Laila na segunda (33), isolando-se em ambas com passes à distância de Hicham Boudaoui.



Farès Chaibi (21 minutos) e Gouiri (29) somaram novas tentativas, mas a Jordânia surpreendeu através de uma recuperação em zonas ofensivas e pôs-se na frente aos 36, com Al Rashdan a marcar na insistência, após Tamari errar na emenda ao centro de Mohannad Abu Taha na esquerda.



Os africanos demoraram a recompor-se desse lance, no qual Zidane podia ter feito melhor, e só voltaram a gerar perigo na segunda parte, tendo Abu Laila travado Ibrahim Maza (54 minutos) e um cabeceamento de Benbouali (63), ao passo que Noor Al Rawabdeh desperdiçou na área contrária (62).



A resistência asiática durou até aos 69 minutos, pois Benbouali empatou num desvio aéreo ao canto na direita de Mahrez, para deixar o jogo em aberto até ao fim, sempre com maior energia da Argélia em busca do 2-1.



Já depois de Zidane deter Mahmoud Al Mardi (71 minutos), Chaibi atirou à figura de Abu Laila (73), que voltaria a ser batido aos 82, quando Gouiri foi oportuno a aproveitar um desvio involuntário de Al Rashdan ao canto na direita do recém-entrado Anis Hadj Moussa e completou a reviravolta.



Maza falharia o tento da tranquilidade aos pés de Abu Laila (89 minutos), sem que a Jordânia conseguisse ressurgir ofensivamente no período de compensação, juntando-se a Haiti, Turquia e Tunísia entre os afastados.



Jogo no Estádio Levi’s, em Santa Clara, nos Estados Unidos.



Jordânia - Argélia, 1-2.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Nizar Al Rashdan, 36 minutos.



1-1, Nadhir Benbouali, 69.



1-2, Amine Gouiri, 82.







Equipas:



- Jordânia: Yazeed Abu Laila, Abdallah Nasib, Yazan Al Arab, Husam Abu Dahab (Saleem Obaid, 90+1), Ehsan Haddad, Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Mohannad Abu Taha (Mohammad Abu Hasheesh, 84), Ali Olwan (Mohammad Abu Zraiq, 90+1), Mahmoud Al Mardi (Odeh Al Fakhouri, 76) e Mousa Al Tamari (Ali Azaizeh, 84).



Selecionador: Jamal Sellami.



- Argélia: Luca Zidane, Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait-Nouri (Jaouen Hadjam, 85), Ramiz Zerrouki (Nabil Bentaleb, 46), Hicham Boudaoui (Nadhir Benbouali, 46), Ibrahim Maza, Riyad Mahrez (Anis Hadj Moussa, 76), Farès Chaibi e Amine Gouiri (Zineddine Belaid, 85).



Selecionador: Vladimir Petkovic.







Árbitro: Slavko Vincic (Eslovénia).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ramiz Zerrouki (44) e Husam Abu Dahab (64).



Assistência: 68.371 espectadores.



(Com Lusa)