Liga dos Campeões. Fenerbhace- SL Benfica

O Fenerbahçe recebe esta quarta-feira o Benfica, às 20h00, em encontro da primeira mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo alemão Daniel Siebert.

Fenerbhace

O treinador José Mourinho admitiu que o Benfica é melhor do que o Fenerbahçe, mas recusou-se a dar o favoritismo aos ‘encarnados’ no play-off de apuramento para a fase de liga da Liga dos Campeões de futebol.

Na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o Fenerbahçe afastou o Feyenoord, com um agregado de 6-4, com José Mourinho a considerar que “o Benfica é muito melhor” do que o conjunto neerlandês, pelo que preferia defrontar o Nice, equipa afastada pela equipa portuguesa.





Benfica

O técnico Bruno Lage mostrou-se satisfeito com o arranque da temporada do Benfica e desvalorizou o duelo pessoal com José Mourinho, técnico do Fenerbahçe, antes da primeira mão do play-off da Liga dos Campeões de futebol.



“Considero o José Mourinho o melhor treinador de Setúbal, dos arredores e muito outros arredores. É interessante sermos os dois da mesma cidade. Mas, é só isso. Não é o jogo do Bruno contra o Mourinho. É o Benfica contra o Fenerbahçe. Se calhar, gostaríamos ambos que o jogo fosse numa fase mais adiantada, mas a realidade é que queremos passar a eliminatória e estar na ‘Champions’”, afirmou Bruno Lage.



“Há uma série de fatores que colocam o Benfica num patamar superior ao nosso. Mas por uma questão de princípio, de respeito próprio e não de desrespeito para com o nosso adversário, recuso-me a dizer que não temos as nossas possibilidades de passar. Vamos jogar tudo nestes dois jogos para tentar passar à fase de grupos”, assegurou.