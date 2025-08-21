Liga Europa. Lincoln Red - Sporting Braga

O encontro entre o Lincoln Red Imps e o Sporting de Braga está marcado para as 20:00, no Estádio Algarve, com arbitragem do norueguês Morten Krogh.

O Sporting de Braga começa hoje a disputar a derradeira fase de acesso à fase de liga da Liga Europa de futebol, surgindo como grande favorito a afastar o Lincoln Red Imps, de Gibraltar, no play-off.



Numa eliminatória em que os dois encontros vão ser disputados em Portugal, os bracarenses visitam hoje, a partir das 20:00, o Estádio Algarve, casa ‘emprestada’ do conjunto gibraltino, que visita o Municipal de Braga uma semana depois, no segundo encontro do play-off.



Os bracarenses tentam estar pelo segundo ano consecutivo na fase de liga da segunda competição europeia de clubes, na qual no ano passado acabaram por falhar a passagem às rondas a eliminar, por apenas um ponto, defrontando uma equipa que apenas esteve uma vez na fase de grupos de uma competição europeia, perdendo os seis encontros disputados na Liga Conferência em 2021/22.



O Lincoln Red Imps já disputou seis encontros nas competições europeias esta temporada, quatro dos quais nas rondas preliminares da Liga dos Campeões, nas quais afastaram o Víkingur, das Ilhas Faroé, antes de cair perante o Estrela Vermelha, sendo que, já na Liga Europa, o conjunto de Gibraltar afastou os arménios do Noah, na terceira pré-eliminatória, no desempate por grandes penalidades.



