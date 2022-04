Marítimo atropela Boavista

O Marítimo ascendeu ao sétimo lugar da I Liga ao golear por 4-0 na receção ao Boavista, com um ‘hat-trick’ de Joel Tagueu, em encontro da 30.ª jornada, disputado no Funchal.

O brasileiro Matheus Costa abriu o marcador, aos 41 minutos, seguindo-se três golos do camaronês Joel Tagueu, aos 45+3, 63 e 69, o segundo de penálti, que acabaram com séries de duas derrotas consecutivas e quatro jogos sem ganhar dos insulares.



O conjunto de Vasco Seabra passou a somar 36 pontos, enquanto o Boavista, que vinha de duas vitórias seguidas, manteve-se com 33, no 11.º posto, num jogo em que acabou reduzido a 10 unidades, por expulsão de Tiago Morais, já após o 4-0.