Marrocos, quarto classificado na edição de há quatro anos, ascendeu, provisoriamente, à liderança do Grupo C do Mundial de futebol de 2026, ao vencer a Escócia por 1-0, em encontro da segunda jornada.
Reportagem
Desporto
Marrocos vence Escócia e salta à condição para líder do Grupo C
RTP
Em Foxborough, nos Estados Unidos, um golo madrugador, aos dois minutos, de Ismael Saibari, que já havia marcado no 1-1 com o Brasil, selou o triunfo da formação africana, face a um conjunto que nunca ultrapassou a fase de grupos, em oito presenças.
Na classificação do Grupo C, Marrocos lidera com quatro pontos, contra três da Escócia, segunda classificada, quando falta disputar o embate entre o pentacampeão Brasil (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), que tem um ponto, e o Haiti, ainda a zero