Messi bisa para a história

Em Arlington, a formação sul-americana entrou com apenas alteração em relação ao 3-0 à Argélia, com Molina em vez de Montiel, enquanto os austríacos fizeram três mudanças, com Danso, Wanner e Gregoritsch a substituírem Lienhart, Mwene e Kalajdzic.



O conjunto sul-americano começou melhor e, logo aos quatro minutos, Lautaro Martínez caiu na área, entre Schlager e Posch, e, após ser alertado pelo VAR, o árbitro assinalou penálti, que, aos nove, Messi desperdiçou, ao atirar ao lado do poste esquerdo.



A Argentina como que acusou um pouco o falhanço do capitão, mas, sempre muito paciente, foi criando situações, mas Messi voltou a falhar, aos 19 e 32 minutos, também com muito mérito de Alaba, enquanto, do outro lado, Sabitzer ameaçou, aos 15 e 23.



Mas, aos 38 minutos, os campeões conseguiram mesmo adiantar-se no marcador: Messi colocou em Thiago Almada, este lançou na esquerda Medina, que centrou atrasado, com Almada a deixar passar e o ‘10’ desta vez a não desperdiçar, ‘passando’ a bola à baliza.



A Áustria veio mais ameaçadora para a segunda parte, mas Seiwald não rematou (46 minutos) e Dibu parou o livre direto de Sabitzer (55), momentos antes de Otamendi, o ‘capitão’ do Benfica em 2025/26, substituir o ‘tocado’ Romero.



Um contra-ataque finalizado por Enzo, contra um defesa (61 minutos), foi a primeira aparição ofensiva da Argentina na segunda metade, com Messi a rematar fraco, aos 65, e, do outro lado do campo, Gregoritsch a cabecear por cima, aos 67.



Depois de uma série de substituições nos dois conjuntos, os sul-americanos tiveram duas grandes oportunidades para acabar com o jogo, mas Nico González cabeceou ao lado, após canto perfeito de Messi (73 minutos), e falhou isolado (86), sendo que, pelo meio, Medina intercetou um passe perigoso de Gregoritsch.



Aos 90+2 minutos, os austríacos tiveram uma última ocasião para empatar, num cabeceamento ao lado de Wimmer, depois de Danso ganhar nas alturas, após livre de Sabitzer.



Os europeus desperdiçaram e, aos 90+5 minutos, a Argentina ‘acabou’ com o jogo: Messi isolou Alvarez, que falhou o remate, com Paredes, na sobra, a devolver ao capitão, que rematou contra a defesa, mas, na garra, foi à recarga e selou o ‘bis’. ‘Chapeau’.





A formação de Lionel Scaloni passou a contar seis pontos, contra três dos austríacos e nenhum de Jordânia e Argélia, que se defrontam hoje em Santa Clara.





c/Lusa