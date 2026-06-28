A Argentina, já apurada, fechou no sábado a fase de grupos do Mundial de futebol com o pleno de vitórias, ao bater a já eliminada Jordânia por 3-1, novamente com Lionel Messi a marcar.
Messi sempre a marcar, Argentina sempre a ganhar
Num jogo em que nada havia para conquistar, os sul-americanos venceram com toda a naturalidade e chegaram a meio já com o triunfo encaminhado, face ao livre direto de Giovani Lo Celso, aos 19 minutos, e ao penálti de Lautaro Martínez, aos 31.
Os jordanos ainda reduziram, aos 55 minutos, por Mousa Al Tamari, mas o ‘inevitável’ Messi entrou aos 60 e faturou aos 80, também de livre direto, para o sexto golo na edição de 2026, 19.º em Mundiais e o sétimo seguido a marcar, desde 2022.
O encontro acabou por ser mais um treino para os argentinos, que nos 16 avos de final vão encontrar Cabo Verde, na sexta-feira, enquanto a estreante Jordânia despediu-se sem pontos, mas com golos em todos os encontros da fase de grupos.
A Argentina manteve apenas dois titulares do último jogo, o guarda-redes Dibu Martínez e o avançado Lautaro Martínez, enquanto a Jordânia trocou Mahmoud Al Mardi e Mousa Al Tamari por Odeh Al Fakhouri e Ali Azaizeh.
O conjunto de Scaloni assumiu o controlo absoluto do jogo desde início e chegou à vantagem aos 19 minutos, num livre direto à entrada da área, sobre a direita, superiormente cobrado por Lo Celso, com um remate que enganou Abu Laila.
O golo nada alterou e, aos 31 minutos, chegou o segundo, com Senesi a ser pontapeado na área Al Rashdan, após um cabeceamento, com o VAR a alertar Kovács para o penálti, que Lautaro converteu, ao atirar para a direita, com Abu Laila a cair para a esquerda.
Até ao final da primeira parte, os campeões mundiais em título poderiam ter chegado ao terceiro, mas Alvarez, isolado, esbarrou no guarda-redes da Jordânia.
No início da segunda parte, Lautaro ameaçou por duas vezes o terceiro, aos 53 minutos com um remate à barra, mas, em contra-ataque, foi a Jordânia que reduziu, aos 55, por Mousa Al Tamari, após centro da direita de Ehsan Haddad.
Aos 60 minutos, para delírio global, entrou Messi, mais Almada e Mac Allister, com o capitão a ter um livre aos 65 minutos, que não bateu bem, mas a não desperdiçar um segundo, mais perto, aos 80, com um remate que Abu Laila não podia parar.
Na parte final, os argentinos estiveram mais perto do quarto do que os jordanos de reduzir, mas o marcador já não mexeu.
Jogo no Estádio AT&T, em Arlington, nos Estados Unidos.
Jordânia - Argentina, 1-3.
Ao intervalo: 0-2.
Marcadores:
0-1, Giovani Lo Celso, 19 minutos.
0-2, Lautaro Martínez, 32 (grande penalidade).
1-2, Mousa Al Tamari, 55.
1-3, Lionel Messi, 80.
Equipas:
- Jordânia: Yazeed Abu Laila, Abdallah Nasib, Yazan Al Arab, Husam Abu Dahab (Saleem Obaid, 90), Ehsan Haddad, Nizar Al Rashdan (Amer Jamous, 76), Noor Al Rawabdeh, Mohannad Abu Taha, Ali Olwan (Mohammad Abuzraiq, 90), Odeh Al Fakhouri (Mahmoud Al-Mardi, 46) e Ali Azaizeh (Mousa Al Tamari, 46).
Selecionador: Jamal Sellami.
- Argentina: Dibu Martínez, Giuliano Simeone (Valentín Barco, 71), Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso (Thiago Almada, 60), Nico Paz (Alexis Mac Allister, 60), Julián Alvarez (José Manuel López, 82) e Lautaro Martínez (Lionel Messi, 60).
Selecionador: Lionel Scaloni.
Árbitro: István Kovács (Roménia).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mohannad Abu Taha (17) e Yazan Al Arab (64).
Assistência: 70.649 espectadores.