O México é a primeira seleção a garantir um lugar nos 16 avos de final no Campeonato do Mundo, na sequência da vitória sobre a Coreia do Sul, por 1-0, averbando o segundo triunfo em outras tantas jornadas do Grupo A.
México garante qualificação
Após o 2-0 contra a África do Sul, na jornada inaugural, um golo de Luis Romo, aos 50 minutos, na sobra de uma bola que o guarda-redes não conseguiu segurar, ao chocar com Lee Gihyuk, foi suficiente para selar o apuramento e o primeiro lugar do grupo, em Zapopan.
Desta forma, o ‘onze’ de Javier Aguirre, que ainda vai defrontar a República Checa na quarta-feira, já sabe que jogará os 16 avos de final, fase inédita em Mundiais, em 30 de junho, na Cidade do México, contra um terceiro colocado.
Se o México é, para já, o primeiro dos 32 qualificados para a fase a eliminar – os dois primeiros de cada um dos 12 grupos e os oito melhores segundos -, a Coreia do Sul, mesmo perdendo, também está em boa posição para seguir em frente.
Os asiáticos só precisam de empatar na última ronda com a África do Sul, que somou na quinta-feira o primeiro ponto, ao empatar a um golo com a República Checa, em Atlanta.
A partida em Zapopan começou equilibrada e com poucas ocasiões de golo, tendo os centro-americanos ameaçado primeiro o golo, aos sete minutos, através de remates de Roberto Alvarado e Brian Gutiérrez, antes de Julián Quiñones obrigar Kim Seung-gyu à melhor defesa da primeira parte, aos 20.
A resposta sul-coreana surgia sobretudo pela velocidade dos contra-ataques, com os asiáticos a controlarem mais tempo a posse de bola, mas sem conseguirem criar perigo consistente, precipitando o ‘nulo’ ao intervalo.
O México entrou melhor na segunda parte e inaugurou o marcador aos 50 minutos, com Quiñones a cruzar para a área, num lance aparentemente fácil, mas que o guardião coreano Kim Seung-gyu 'complicou', deixando escapar a bola após choque com um companheiro, e permitindo a Romo empurrar para a baliza deserta.
Em vantagem, a equipa orientada por Javier Aguirre recuou e apostou nas transições rápidas, enquanto os asiáticos assumiram maiores riscos na procura do empate.
Os mexicanos estiveram perto de ampliar a vantagem aos 75 minutos, quando Raúl Jiménez surgiu isolado na pequena área, mas permitiu a defesa de Kim Seung-gyu, e novamente aos 85, através de um forte remate de Obed Vargas defendido pelo guarda-redes sul-coreano.
A melhor oportunidade da Coreia do Sul surgiu aos 87 minutos, quando Cho Gue-sung cabeceou à ‘queima-roupa’ para grande defesa de Raúl Rangel, que voltou a negar o golo na recarga de Yang Hyun-jun, fazendo o 1-0 prevalecer.
Na derradeira jornada do Grupo A, o México, já apurado e com o primeiro lugar assegurado, defrontará a República Checa, enquanto a Coreia do Sul discutirá o apuramento frente à África do Sul.
Jogo no Estádio Akron, em Zazopan.
México – Coreia do Sul, 1-0.
Ao intervalo: 0-0.
Marcador:
1-0, Luis Romo, 50 minutos.
Equipas:
- México: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Edson Álvarez, Luis Romo (Obed Vargas, 71), Roberto Alvarado (Israel Reyes, 80), Brian Gutiérrez (Orbelín Pineda, 71), Julián Quiñones (César Huerta, 84) e Raúl Jiménez (Santiago Giménez, 80).
Selecionador: Javier Aguirre.
- Coreia do Sul: Kim Seung-gyu, Seol Young-woo (Yang Hyun-jun, 71), Kim Moon-hwan (Eom Ji-sung, 71), Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk, Paik Seung-ho (Cho Gue-sung, 77), Hwang In-beom, Lee Jae-sung (Hwang Hee-chan, 57), Lee Kang-in e Son Heung-min (Oh Hyeon-gyu, 57).
Selecionador: Hong Myung-bo.
Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguai).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lee Kang-in (04) e Paik Seung-ho (58).
Assistência: 45.522 espectadores.