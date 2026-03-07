Moreirense cede empate na receção ao Nacional

O Moreirense somou sábado o terceiro jogo seguido sem vencer na I Liga portuguesa de futebol, ao ceder um empate 1-1 na receção ao Nacional que lhe pode valer a perda do sétimo lugar na 25.ª jornada.

Os minhotos colocaram-se em vantagem em cima do intervalo, com um golo de Luís Hemir, aos 45+7 minutos, mas os madeirenses repuseram a igualdade no segundo tempo, aos 67, através do espanhol Miguel Baeza.



A formação de Moreira de Cónegos mantém-se em sétimo lugar, com 35 pontos, mas poderá ser ultrapassada pelo Estoril Praia (33), que hoje recebe o Casa Pia, enquanto o Nacional colocou fim a uma série de três derrotas e é 14.º colocado, com 22.