Moreirense e Gil Vicente abrem esta sexta-feira a jornada 12 da Liga Portuguesa. A equipa de Moreira de Cónegos tenta fugir ao fundo da tabela, estando perto dos lugares de despromoção, enquanto os gilistas tentam a aproximação a lugares que dão acesso a competições europeias. A partida tem início às 20h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP.