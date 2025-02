Moreirense regressa às vitórias com hat-trick de Alanzinho

O futebolista Alanzinho foi decisivo para o regresso às vitórias do Moreirense na I Liga portuguesa, ao marcar os três golos dos minhotos na vitória sobre o Casa Pia, por 3-2, em jogo da 22.ª jornada. Em Moreira de Cónegos, o brasileiro precisou de apenas 17 minutos para se tornar o sexto jogador a assinar um hat-trick nesta edição da I Liga, marcando aos 15, 26, ambos de grande penalidade, e 32, antes de Max Svensson e Cassiano reduzirem para os lisboetas, aos 50 e 90+6, respetivamente. O Moreirense, que vinha de oito encontros seguidos sem vencer no campeonato, desde 05 de dezembro do ano passado, subiu provisoriamente ao nono lugar, com 26 pontos, enquanto o Casa Pia, que não perdia fora de casa há mais de dois meses, mantém-se na sexta posição, com 33.