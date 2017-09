O Sporting entra este sábado em campo para defrontar o Moreirense, em partida a contar para a sétima jornada da Liga Portuguesa. Os Leões procuram o sétimo triunfo consecutivo no campeonato de forma a igualar o FC Porto na liderança da Liga. Jorge Jesus avisou que a equipa de Alvalade se encontra focada e pouco iludida com a senda de vitórias no início da época. A partida tem início às 18h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato em direto na Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.