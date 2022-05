Moreirense joga este sábado a cartada decisiva para tentar a manutenção. A equipa de Moreira de Cónegos depende do resultado de terceiros para conseguir, pelo menos, o acesso ao play-off para tentar não descer mas espera por um resultado negativo do Tondela para o conseguir e terá de conquistar os três pontos frente ao Vizela. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP.