Mundial 2026. Países Baixos - Suécia

Dois golos de Brian Brobbey logo no início, mais dois na segunda parte por Cody Gakpo e um golo no final de Crysencio Summerville ajudaram os Países Baixos a conquistar uma impressionante vitória por 5-1 sobre a Suécia neste Mundial.

Brobbey, escolhido em detrimento do melhor marcador de sempre, Memphis Depay, marcou duas vezes nos primeiros 17 minutos, dando aos holandeses a iniciativa inicial, e dois golos de Gakpo num intervalo de sete minutos logo após o intervalo, colocaram a equipa "laranja" numa vantagem inatingível.





O suplente Anthony Elanga reduziu a desvantagem aos 59 minutos de um jogo de grande fluidez, mas isso revelou-se apenas no golo de consolação para a Suécia, em vez de desencadear uma reação. A goleada holandesa ficou completa quando Summerville avançou em ziguezague até à entrada da área para rematar e finalizar com precisão no último minuto.





A já conhecida "Laranja Mecânica" lidera agora o Grupo F com quatro pontos, enquanto a Suécia mantém-se com três após dois jogos, tendo derrotado a Tunísia por 5-1 na estreia.





Os Países Baixos asseguraram praticamente a presença nos 16 avos de final do Mundial2026 de futebol. Na terceira posição surge agora o Japão, com um ponto, enquanto a Tunísia é quarta colocada, sem qualquer ponto, seleções que se defrontam na madrugada de domingo em Lisboa, às 05h00, em Monterey, México.



