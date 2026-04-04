Nacional vence Estrela da Amadora

O Nacional acabou este sábado com uma série de oito jogos sem ganhar e subiu, à condição, ao 15.º lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-0 na receção ao Estrela da Amadora, na 28.ª jornada.

O venezuelano Jesús Ramírez, que não marcava desde 25 janeiro, apontou, logo aos dois minutos, o primeiro golo do jogo e o seu 14.º na prova, e o brasileiro Paulinho Bóia apontou o segundo, aos 71.





O conjunto insular, que só somava uma vitórias nos derradeiros 15 encontros, passou a somar 25 pontos, ultrapassando provisoriamente o Casa Pia (16.º, com 24), que tem menos dois jogos, enquanto o Estrela caiu para 14.º, com 28.



