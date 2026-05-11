Nulo na Amadora deixa Famalicão em quinto e Estrela em lugar a `salvo`

Estrela da Amadora e Famalicão empataram 0-0, num jogo da 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que deixou os minhotos no quinto lugar e os ‘tricolores’ no 15.º posto.

Após cinco derrotas seguidas, o anfitrião Estrela da Amadora segurou o ‘nulo’ e um ponto, que o deixa acima dos lugares de despromoção, com 29 pontos, em igualdade com o Casa Pia, em posição de play-off, e mais um do que o Tondela.



Com esta igualdade, o Famalicão, que somou o 11.º jogo seguido sem perder, ficou remetido ao quinto lugar, com 53, já a cinco inalcançáveis pontos do Sporting de Braga, quarto e apurado para a Liga Europa.