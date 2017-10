O Benfica inicia este sábado a defesa da Taça de Portugal. No Algarve, a equipa de Rui Vitória joga frente ao Olhanense, equipa que já não se encontra no convívio entre os grandes do futebol português mas que está apostado numa grande surpresa frente ao campeão em título. Os encarnados podem entrar em campo com algumas surpresas no onze inicial, especialmente a entrada de Mile Svilar para a baliza, depois de lesão de Júlio César. A partida tem início às 19h00. Pode seguir as incidências do jogo no site de desporto da RTP, com relato em direto da Antena 1. Esta é uma parceria com o site Zerozero.pt.