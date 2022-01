O Paços de Ferreira recebe esta sexta-feira o Boavista em jornada da Liga Portuguesa de Futebol. Castores e Axadrezados têm 18 pontos e tentam conquistar mais três pontos para manterem a tranquilidade na tabela classificativa. A partida tem início às 21h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP.