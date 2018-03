O Paços entrou em campo, este domingo, determinado em dificultar a vida aos 'dragões' e deu muita luta num terreno fustigado pela muita chuva caída recentemente. O FC Porto depressa se apercebeu da irreverência do adversário e teve de se esforçar talvez mais do que inicialmente previa. E, as previsões confirmaram-se, o Paços, numa jogada de insistência, fez o primeiro por Miguel Vieira, aos 34 minutos, resultado da 1ª parte. No segundo tempo, os 'azuis e brancos' jogaram contra um vento algo intenso, e foram os "castores" a criar lances de maior perigo. Sérgio Conceição ia exigindo mais agressividade aos seus jogadores face aos acontecimentos em campo. Pior: o FC Porto falhou mesmo uma grande penalidade, desperdiçada por Brahimi, aos 67'. O sufoco 'azul e branco' prosseguiu no relvado, embora sem alterações no resultado final. Estava assim consumada a primeira derrota do FC Porto na I liga, o que deixa o Benfica a dois pontos na tabela. (Foto: EPA)