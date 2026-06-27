Panamá - Inglaterra

O jogo entre as seleções do Panamá e da Inglaterra realiza-se, no MetLife Stadium em East Rutherford, Estados Unidos. A partida fecha a terceira jornada do Grupo L do Campeonato do Mundo de 2026.

A Inglaterra, comandada por Thomas Tuchel já assegurou a presença nos 16 avos de final, procura agora carimbar o primeiro lugar do grupo. O lateral Reece James desfalca a equipa devido a lesão.



O Panamá, sem qualquer ponto somado e sem golos marcados na competição, entra em campo já matematicamente eliminado.

