Pavlidis abate Estoril

Um hat-trick de Pavlidis permitiu ao Benfica vencer 3-1 o Estoril Praia, na 17.ª e última jornada da primeira volta da I Liga, e encurtou para três pontos o atraso para o Sporting na classificação.

Uma grande penalidade, convertida aos 34 minutos, foi o pontapé de saída para o 'hat-trick' do grego, que recuperou a liderança dos melhores marcadores, agora com 17 golos, ao anotar mais dois, aos 45+1 e aos 80, tendo o Estoril, que vinha de dois triunfos seguidos, ainda ameaçado, quando João Carvalho, aos 45+3, reduziu para 2-1.



Com esta vitória, o Benfica mantém-se no terceiro lugar, agora com 39 pontos, menos três do que o segundo, o bicampeão Sporting, enquanto os 'canarinhos' seguem no nono lugar, com 20.