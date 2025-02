Pavlidis coloca Benfica nas meais-finais da Taça de Portugal

O Benfica, recordista de troféus na competição, com 26, qualificou-se esta quarta-feira para as meias-finais da Taça de Portugal em futebol, ao vencer o Sporting de Braga por 1-0, nos quartos de final, no Estádio da Luz, em Lisboa. O avançado grego Pavlidis marcou o único golo do encontro, aos 39 minutos, passando a somar 11 tentos nos últimos 10 jogos. Nas meias-finais, o Benfica vai medir forças com o Tirsense, primeira equipa do quarto escalão do futebol português a marcar presença nesta fase, com primeira mão em Santo Tirso e segunda na Luz, em encontros previstos para abril.